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Через відсутність води окупанти встановили у Маріуполі мобільні душові

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Через відсутність води окупанти встановили у Маріуполі мобільні душові

Telegram: Петро Андрющенко

У тимчасово захопленому Маріуполі російські загарбники не можуть відновити водопостачання.

Через проблеми з водопостачанням у Маріуполі, окупанти встановили у місті мобільні душові. 

Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Окупант нарешті зрозумів, що з водопостачанням не вийшло, встановили по місту мобільні душові намети. Так Маріуполь стає самим мобільним містом при Росії - мобільні крематорії, мобільні зомбімобілі, мобільні душові", - написав він.

Нагадаємо, у Маріуполі на території школи здетонував російський снаряд: загинула дитина.

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