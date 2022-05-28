Через відсутність води окупанти встановили у Маріуполі мобільні душові

У тимчасово захопленому Маріуполі російські загарбники не можуть відновити водопостачання.
Через проблеми з водопостачанням у Маріуполі, окупанти встановили у місті мобільні душові.
Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко.
"Маріуполь. Окупант нарешті зрозумів, що з водопостачанням не вийшло, встановили по місту мобільні душові намети. Так Маріуполь стає самим мобільним містом при Росії - мобільні крематорії, мобільні зомбімобілі, мобільні душові", - написав він.
Нагадаємо, у Маріуполі на території школи здетонував російський снаряд: загинула дитина.
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