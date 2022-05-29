Через "VIP-агентів" Росія виторговує собі зменшення санкцій і проводить торгівлю навіть краденим в Україні зерном

Через "VIP-агентів" Росія виторговує собі зменшення санкцій і проводить торгівлю навіть краденим в Україні зерном

Останнім часом все складніше зрозуміти пояснення українських союзників з Європи про допомогу у війні, бо залучені великі кошти.

Переговори про заборону на імпорт нафти з Росії зайшли в глухий кут, Німеччина не може виконати всіх побажань щодо зброї, план миру від Італії полягає у відмові України від вступу до НАТО – такі дії партнерів дивують, значиться в ТСН.

Світ ще сповна не відчув наслідки блокування Росією українських портів, що призведе до продовольчої кризи. На відміну від Путіна, який про всяк випадок вже запропонував Італії дешеве зерно в обмін на послаблення санкцій проти Росії. Цинізм у тому, що предметом торгу може бути крадене українське зерно. Факти вивозу продовольства вже доведені військовими адміністраціями Херсонської та Запорізької областей.

А свіжі супутникові світлини зафіксували, завантаження українським зерном російських суховантажів у порту окупованого Севастополя.

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А отже є той, хто виручить Путіна і купить крадене, сирійський президент Асад уже наперед погодився.

І з одного боку, видно як через санкції зупинилася логістична система Росії, аерокомпанії розбирають літаки на запчастини, а чимало їх нафтотанкерів заблоковані у морі, з іншого – Кремль весь час прориває обмеження і раз-пораз примудряється балансувати фінансові удари.

І головна надія Росії на свої VIP-агентів впливу, які проштовхують ідею так званого прагматизму. І після так званої Шрьодоризації Європи, тобто корумпування європейських еліт - цих VIP-агентів безліч : від чеського президента Земана і австрійського міністра закордонних справ до проросійської партії «Ліга» в Італії та нідерландських єроскептиків, котрі ледь не заблокували нашу асоціацію з ЄС.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну їх публічні заклики стихли , але діяти не перестали. Пригадати, дивну ініціативу Путіна продавати газ виключно у російських рублях. Так як в країну-агресору офіційно заборонено возити долари та євро. Сьогодні стає відомо що німецькі та італійські імпортери будуть поставляти у свої країни російський газ, купуючи його за рублі.

В цілому, в ЄС офіційно запланували злізти з російської газової голки до 2030 року. Від нафти попередньо анонсувалося відмовитися до кінця цього року, але на найближчому саміті Євросоюзу, як вже стало відомо питання запровадження ембарго обговорюватися не буде.

Таким чином за підрахунками Офісу президента Україна за час війни, західні контрагенти заплатили Путіну 200 мільярдів доларів. Тобто дали агресору гігантський ресурс для продовження війни.

У цьому плані успішно відпрацювала Угорщина, руками прем’єр-міністра Віктора Орбана. Російська нафта тече у країну прямою трубою із Росії. І в Угорщині заявили, що відмовитися від російської нафти там і не проти, але за умови – що країна отримає компенсацію від 15 до 18 мільярдів євро.

Балансування між відстоюванням миру та безпеки на континенті та турботою про свій власний європейський гаманець. Це не про страхи певних лідерів перед так званою «другою армією світу». Тут занепокоєння ще глибше – втратити гроші… Це потрібно визнати, або спростувати діями. Тож на цьому фоні ідея Бориса Джонсона про утворення нового союзу, окремого від ЄС вже й не виглядає якоюсь непевною чи нереалістичною ідеєю.

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