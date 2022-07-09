Через війну Росії понад 300 мільйонів людей у світі опинилися на межі голоду - Боррель

Україна не може експортувати своє продовольство морським шляхом через блокаду Росією Чорного моря.

Через загострення глобальної продовольчої кризу, яке спричинали Росія війною проти України, 323 мільйони людей опинилися на межі голоду.

Про це заявив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час виступу на міністерській зустрічі G20 в Індонезії, пише "Європейська правда".

"Загарбницька війна Росії проти України різко загострює продовольчу кризу. Лише за два роки кількість людей у світі, які відчувають серйозну нестачу їжі, подвоїлася з 135 мільйонів до пандемії COVID-19 до 276 мільйонів на початку 2022 року та 323 мільйонів сьогодні", – сказав він.

Кожен шостий житель Землі, перебуває у вразливому становищі через "поєднання зростання цін на продукти харчування, зростання цін на енергоносії та погіршення фінансових умов".

"Ситуація може погіршитися. Росія блокує 20 мільйонів тонн зерна в українських сховищах. Це свідома спроба використати продовольство як зброю війни не лише проти України, а й проти найбільш вразливих країн світу", – наголосив він.

Нагадаємо, Братчук розповів про нову підступну тенденцію РФ зі знищення українського зерна.

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