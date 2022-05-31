Через ворожі обстріли 87 населених пунктах Запорізької області залишились без електроенергії

Окупанти залишили кілька тисяч родин на лінії вогню без світла, газу і води.

Внаслідок ворожих обстрілів, через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання, у Запорізькій області без електропостачання залишились 26 941 абонент у 87 населених пунктах області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Минулої доби ворожі обстріли спричинили низку нових відключень в мережах ПАТ "Запоріжжяобленерго", частину яких енергетикам вдалося ліквідувати ще до вечора.

"Зокрема, були заживлені 9 населених пунктів на території обслуговування Оріхівського районного відділення, що загалом налічують 7 359 домогосподарств. На жаль, ще 3 280 родинам, знеструмленим вчора через обстріли, світло поки що повернути не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Через бойові дії виникли нові відключення також в Запорізьких районних мережах, де було знеструмлено 612 домівок у 2 населених пунктах, та у Токмацьких електромережах, де без енергопостачання залишилися 1 663 споживачі у 13 населених пунктах.

По Гуляйпільському, Василівському та Пологівському районним відділенням вчора аварійно-відновлювальні роботи не проводилися через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження мереж.



Без газопостачання у області перебуває 75 867 абонентів у 94 населених пунктах області. Залишаються відключеними від газопостачання 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів через пошкодження магістрального газопроводу на території Донецької області.

Нагадаємо, на Грибовицькому полігоні запустили біогазову електростанцію.

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