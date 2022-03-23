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Через втрати на Донеччині Росія проводить масову мобілізацію жителів ОРДЛО - Генштаб

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Через втрати на Донеччині Росія проводить масову мобілізацію жителів ОРДЛО - Генштаб

Ворог перекидає додаткові сили в район Ізвариного.

На Донецькому напрямку метою збройних сил російської федерації залишається встановлення контролю над Рубіжним, Сєвєродонецьком, Попасною, Верхньоторецьким, Мар’їнкою та Маріуполем.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ від 23 березня. 

"Успіхів ворог не має, несе втрати, намагається наростити угруповання перекиданням додаткових сил в район Ізвариного та проведенням примусової мобілізації цивільного населення так званих “республік” на тимчасово окупованих територіях Донбасу", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російські окупанти намагаються блокувати Чернігів та організувати логістичне забезпечення своїх військ. 

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