Через втрати на Донеччині Росія проводить масову мобілізацію жителів ОРДЛО - Генштаб

Через втрати на Донеччині Росія проводить масову мобілізацію жителів ОРДЛО - Генштаб

Ворог перекидає додаткові сили в район Ізвариного.

На Донецькому напрямку метою збройних сил російської федерації залишається встановлення контролю над Рубіжним, Сєвєродонецьком, Попасною, Верхньоторецьким, Мар’їнкою та Маріуполем.

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Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ від 23 березня.

"Успіхів ворог не має, несе втрати, намагається наростити угруповання перекиданням додаткових сил в район Ізвариного та проведенням примусової мобілізації цивільного населення так званих “республік” на тимчасово окупованих територіях Донбасу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються блокувати Чернігів та організувати логістичне забезпечення своїх військ.

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