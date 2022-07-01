Через втрати Росія влаштувала активний призов у Східному військовому окрузі

На території Східного військового округу Росії проводиться активна призовна компанія у зв’язку зі значними втратами особового складу військових частин цього округу.
Зокрема розгорнуто пункт призову мобілізаційного резерву в місті Владивосток та у Сергєєвці.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ 1 липня.
"У зв’язку зі значними втратами особового складу військових частин зі складу Східного військового округу рф, на його території проводиться активна призовна компанія. Зокрема, розгорнуто пункт призову мобілізаційного резерву у місті Владивосток та у Сергєєвці, пункті постійної дислокації 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії українські воїни знищили 35 750 окупантів: 150 із них ліквідували 30 червня.
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