Через втрату двох суден Росія перегляне свою позицію в Чорному морі — розвідка Британії

Через втрату двох суден Росія перегляне свою позицію в Чорному морі — розвідка Британії

Окупанти зазнають втрат.

Після вторгнення російських військ в Україну Чорноморський флот Росії втратив два ключові військово-морські об'єкти. Це похитнуло становище флоту Чорному морі.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

"Росія визнала, що крейсер "Москва" затонув, — сказано в повідомленні розвідки. — Будучи флагманом Чорноморського флоту Росії, "Москва" виконувала ключову роль як командного корабля, так і вузла протиповітряної оборони. Цей інцидент означає, що після вторгнення в Україну завдано шкоди двом ключовим військово-морським об'єктам Росії, першим із яких став російський десантний корабель класу "Алігатор" "Саратов". Обидві події, ймовірно, змусять Росію переглянути свою морську позицію в Чорному морі”.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили десантний корабель (ВДК) "Саратов" ракетою "Точка-У" в порту Бердянська 24 березня.

На російському крейсері "Москва", флагмані Чорноморського флоту РФ, 13 квітня виникла пожежа. Це сталося після влучання українських ракет "Нептун", повідомляє українська влада. Після цього корабель почав тонути. Натомість росіяни стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас.

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