Через загострення ситуації у невизнаному Придністров'ї Санду скликає Раду безпеки

Через загострення ситуації у невизнаному Придністров'ї Санду скликає Раду безпеки

У Молдові Вища рада безпеки збереться о 13:00 у будівлі адміністрації президента.

Президентка Республіки Молдова Мая Санду скликає у вівторок, 26 квітня, засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами у так званій "Придністровсько-Молдавській республіці".

Про це йдеться в пресрелізі адміністрації президента.

Зазначається, що Вища рада безпеки збереться о 13:00 у будівлі адміністрації президента. Після засідання о 15.00 президентка Мая Санду проведе брифінг для преси.

Своєю чергою "Радбез" невизнаного Придністров'я підтвердив три терористичні атаки, повідомили в пресслужбі президента.

Нагадаємо, що у так званій "Придністровсько-Молдавській республіці" 26 квітня невідомі підірвали радіоцентр. Виведено з ладу дві найпотужніші антени, які транслювали російське радіо, а 25 квітня в Тирасполі пролунали вибухи у так званого "Міністерства держбезпеки" невизнаного Придністров'я.

Що Україні робити зі складами з боєприпасами у Придністров'ї - "Нічна варта"

Читайте також: