Через західну зброю в Україні роздають більше повісток: у ЗСУ пояснили чому

В Україні подовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 18 травня 2023 року. Також зросли темпи мобілізації, оскільки потрібно поповнювати втрати та освоювати нові види озброєнь, які передають союзники.

Майор ЗСУ Олександр Мельничук розповів, чому наразі так відбувається.

"Ми всі радіємо тому, що колективний Захід постачає нам нові зразки озброєння. Зараз – танки. Говоримо про літаки, засоби ППО, різні інші. Відповідно, треба навчати людей, які на них будуть виконувати бойові завдання", - пояснив Мельник.

Майор ЗСУ також підкреслив, що поки одні воюють, інші – мають готуватись на техніці.

"Країни ЄС розширюють можливості для підготовки українців – тобто збільшується кількість особового складу, який вони готові підготувати", - наголосив він.

Мобілізація та воєнний стан в Україні

7 лютого Верховна Рада України подовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – від 19 лютого до 18 травня. В Україні мобілізації підлягають громадяни, здатні виконувати військовий обов'язок, віком від 18 до 60 років. Призов здійснюється через вручення повісток.

Українці активно записуються до новоствореного підрозділу МВС, який складається з 8 бригад нацполіції, прикордонників і Національної гвардії. До "Гвардії наступу" надійшло вже 27 тис. звернень, з яких понад 15 тис. заявок на вступ.

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