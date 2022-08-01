Через Запоріжжя "пройшли" майже 400 тисяч українців з окупованих територій - ОВА

Безпосередньо зараз в місті Запоріжжі перебуває майже 90 тисяч ВПО.

Від початку повномасштабного російського вторгнення через Запоріжжя пройшло близько 400 тисяч українців, які виїхали із окупованих територій.

Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в інтерв‘ю "Укрінформу".

"Через місто пройшло близько 400 тисяч людей. Зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 106 тисяч", – повідомив голова ОВА.

За його словами, безпосередньо зараз в місті Запоріжжі перебуває майже 90 тисяч ВПО.

"Частина з них поїхала далі. Частина залишилася – 16 тисяч мешканців Донеччини, у тому числі близько семи тисяч маріупольців. З Пологівського району, з Гуляйполя багато людей залишилося.

Дехто знімає житло, дехто живе у родичів, друзів, знайомих. У селах живуть близько 10 тисяч людей. В обласних комунальних закладах – майже дві тисячі, у міських комунальних закладах – десь одна тисяча. Розміщуємо в усіх комунальних установах, в яких можна розмістити", – сказав Старух.

Голова ОВА додав, що наразі до регіону прибувають багато людей з окупованої Херсонщини. Для них створять окремий хаб.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський закликав евакуюватися всій Донецькій області.

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