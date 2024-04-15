Через затримку військової допомоги від США в Україні гинуть мирні люди, а окупанти почали наступ - ЗМІ

Затримка у військовій допомозі від Заходу все більше перешкоджатимуть здатності України відбивати наступ Росії.

Через затримку військової допомоги від США в Україні, під час російської ракетної атаки 14 квітня, загинули цивільні люди. Українським військовим важко відбиватися від наступу окупантів.

Про це пише Yahoo.

Як зазначається, у Сумській області під час влучання російського дрона у вантажівку загинув чоловік. Водночас в Донецькій області в результаті обстрілу житлового будинку загинула 67-річна жінка. В Харківській області також виявили тіла 61-річної жінки та 68-річного чоловіка, які загинули через терористичні дії РФ.

Інститут вивчення війни, вашингтонський аналітичний центр, попередив, що затримки у військовій допомозі Заходу все більше перешкоджатимуть здатності України відбивати наступ Росії.

Коли війна в Україні йде вже третій рік, а життєво важливий пакет допомоги США Києву застряг у Конгресі, Росія використала свою перевагу у вогневій потужності та особовому складі, щоб посилити атаки по всій східній Україні. Окупанти все частіше використовують плануючі бомби із супутниковим наведенням, скинуті з літаків з безпечної відстані, щоб завдати ударів по українським силам, які страждають від нестачі військ і боєприпасів.

У своєму звіті ISW стверджує, що російські війська надають пріоритет тактичним досягненням, а зусилля оперативного рівня зосереджуються на містах Лиман, Часів Яр і Покровськ.

“Російське військове командування, ймовірно, вважає, що українські сили не зможуть захищатися від поточних і майбутніх російських наступальних операцій через затримки або остаточне припинення військової допомоги США”, – йдеться в аналітичному центрі.

Головнокомандуючий ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що бойова ситуація в Україні на промисловому сході “значно погіршилася в останні дні”, оскільки потепління дозволило російським військам розпочати новий наступ на кількох ділянках довжиною понад 1000 кілометрів.

Російські війська “активно атакували” українські позиції поблизу міст Лиман, Бахмут і Покровськ і почали атакувати танками, оскільки суха та тепла весняна погода полегшила роботу важкої техніки.

Нагадаємо, що Україна цього року може залишитись без допомоги США.

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