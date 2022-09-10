Через значні втрати на півдні України в РФ вербують на війну відставників-”добровольців” у Киргизстані

На південному фронті російські окупанти продовжують зазнавати втрат особового складу і вимушено шукають резерви для поповнення.

У результаті дій Сил оборони на Південнобузькому напрямку втрати підрозділів 106-ї повітрянодесантної дивізії збройних сил РФ тільки у суботу, 9 вересня, склали щонайменше 58 осіб вбитими.

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

“Командування окупаційних військ проводить заходи відновлення боєздатності підрозділів 1-го армійського корпусу за рахунок переведення вцілілого після бойових дій особового складу до інших підрозділів. Так, за наявною інформацією, залишки особового складу від так званого батальйону спеціального призначення “Хан” переведено до 9-го полку морської піхоти”, - зазначили українські військові.

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За інформацією Генштабу ЗСУ, серед особового складу, який прибуває в Україну на підсилення, зросла кількість самоскалічень.

Через значні втрати керівництво російської армії вимушено шукає нові джерела поповнення резервів.

“Обіцяючи високе грошове утримання та соціальний пакет, [керівництво ЗС РФ] намагається вербувати, через групи у соціальних мережах, “добровольців” серед відставних військових у Киргизькій республіці”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, значні втрати, яких завдають ЗСУ російським окупантам на південному фронті, викликають у них небажання воювати і підштовхують до масових втеч із бойових позицій.

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