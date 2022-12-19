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Через значні втрати окупантів лікарні на Луганщині перепрофілюють у військові шпиталі

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Через значні втрати окупантів лікарні на Луганщині перепрофілюють у військові шпиталі

Фото: Associated Press

Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів.

Через значні втрати загарбників продовжується перепрофілювання лікарень на тимчасово окупованих територіях Луганської області у військові шпиталі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Міноборони України 19 грудня.

"Так, Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам", - йдеться у зведенні.

Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів.

Нагадаємо, українські захисники точковим ударом знищили скупчення окупантів та їхньої техніки у приміщенні одного з освітніх закладів міста Щастя, Луганської області.

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Перегляди
154
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