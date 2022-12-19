Через значні втрати окупантів лікарні на Луганщині перепрофілюють у військові шпиталі

Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів.
Через значні втрати загарбників продовжується перепрофілювання лікарень на тимчасово окупованих територіях Луганської області у військові шпиталі.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Міноборони України 19 грудня.
"Так, Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам", - йдеться у зведенні.
Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів.
Нагадаємо, українські захисники точковим ударом знищили скупчення окупантів та їхньої техніки у приміщенні одного з освітніх закладів міста Щастя, Луганської області.
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