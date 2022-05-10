Через значні втрати підрозділи окупантів відводять до російського Бєлгорода – Генштаб

Російські окупанти продовжують нести значні втрати на території України.
Через це деякі підрозділи загарбників відправляють назад до РФ.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 10 травня.
Так, за наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу зазнали значних втрат на території Харківської області. В зв'язку з цим ці підрозділи окупантів були виведені на відновлення з території України в район російського міста Бєлгород.
Багато ворожих солдат відмовилися повертатися на війну з Україною. Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась, написала рапорти на звільнення.
Раніше у Генштабі повідомили, що ворог нарощує темпи наступу на сході України.
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