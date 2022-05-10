Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Через значні втрати підрозділи окупантів відводять до російського Бєлгорода – Генштаб

Дата публікації
Перегляди
607
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Через значні втрати підрозділи окупантів відводять до російського Бєлгорода – Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти продовжують нести значні втрати на території України.

Через це деякі підрозділи загарбників відправляють назад до РФ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 10 травня.

Так, за наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу зазнали значних втрат на території Харківської області. В зв'язку з цим ці підрозділи окупантів були виведені на відновлення з території України в район російського міста Бєлгород.

Багато ворожих солдат відмовилися повертатися на війну з Україною. Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишилась, написала рапорти на звільнення.

Раніше у Генштабі повідомили, що ворог нарощує темпи наступу на сході України.

Читайте також:

У Херсонській області окупанти викрадають і катують людей

У Херсонській області окупанти викрадають і катують людей

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація