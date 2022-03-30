Через значні втрати Росія продовжує залучати до війни військових з навчальних закладів – Генштаб

Через значні втрати Росія продовжує залучати до війни військових з навчальних закладів – Генштаб

Окупанти мають низьку мотивацію до участі у бойових діях на території України.

Через необхідність комплектування підрозділів збройних сил РФ, що беруть участь у війні проти України та зазнали суттєвих втрат, військове командування ворога продовжує направляти військовослужбовців з військових частин забезпечення, зокрема і з навчальних закладів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, росіяни не підтримують спроби військового командування РФ мобілізувати "добровольців".

"Зокрема, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих "добровольців", - йдеться у повідомленні.

Особовий склад російських військовослужбовців деморалізований та має низьку мотивацію до участі у бойових діях на території України.

Нагадаємо, станом на 30 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 17,3 тисячі осіб.

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