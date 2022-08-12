Через значні втрати в лавах окупантів російське командування переносить строки ротації - Генштаб

Відтермінування ротації суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військових і так званих добровольців та погіршує їх мотивацію до участі у бойових діях.
На війні з Україною зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі.
Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 12 серпня.
У зв’язку з цим, за даними Генштабу, командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом.
"Все це суттєво впливає на морально-психологічний стан російських військовослужбовців і так званих добровольців та погіршує їх мотивацію до участі у бойових діях", - йдеться у зведенні.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розказав, за яких умов війна Росії проти України може закінчитись до кінця року.
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