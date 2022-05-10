Через зрадника окупанти ракетами обстріляли захисників України: у Миколаєві затримали колаборанта

У Миколаївській області колаборант здав позиції українських захисників.
Після цього окупанти ракетою обстріляли одне із оборонних підприємств області.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, зрадник 4 квітня через російські соціальні мережі передав проросійському блогеру-активісту інформацію з точними координатами розташування військовослужбовців Нацгвардії України і військової техніки на одному з оборонних підприємств Миколаївщини. Після цього загарбники ракетою обстріляли це підприємство.
Підозрюваного затримали та відправили за ґрати. Йому інкримінують ч. 2 ст. 114-2 КК України - поширення інформації про розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості.
Триває слідство.
Нагадаємо, у Миколаївській області через обстріли поранені 15 людей. Всіх їх доправили до лікарень.
Читайте також:
- Росія записує вбитих до списку "зниклих безвісти": СБУ перехопила розмову про звалище з тіл "двохсотих"
- "Не лише повернення до 24 лютого": Кулеба пояснив, що вважатиметься перемогою для України
- США готові надати Україні всі необхідні можливості для протидії РФ - очільник Пентагону