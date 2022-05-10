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Через зрадника окупанти ракетами обстріляли захисників України: у Миколаєві затримали колаборанта

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Через зрадника окупанти ракетами обстріляли захисників України: у Миколаєві затримали колаборанта

У Миколаївській області колаборант здав позиції українських захисників.

Після цього окупанти ракетою обстріляли одне із оборонних підприємств області. 

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. 

За даними слідства, зрадник 4 квітня через російські соціальні мережі передав проросійському блогеру-активісту інформацію з точними координатами розташування військовослужбовців Нацгвардії України і військової техніки на одному з оборонних підприємств Миколаївщини. Після цього загарбники ракетою обстріляли це підприємство. 

Підозрюваного затримали та відправили за ґрати. Йому інкримінують ч. 2 ст. 114-2 КК України - поширення інформації про розташування Збройних Сил України, за можливості їх ідентифікації на місцевості. 

Триває слідство. 

Нагадаємо, у Миколаївській області через обстріли поранені 15 людей. Всіх їх доправили до лікарень.

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