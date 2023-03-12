"Черг до військкоматів вже нема, а на фронті потрібні люди": командир Вишебаба – про необхідність мобілізації

Військовий наголосив, що одними донатами не ворога переможеш, тому армії потрібні люди.

Український військовослужбовець, командир відділення 68-ї бригади ЗСУ Павло Вишебаба пояснив, чому потрібно роздавати повістки на вулиці.

Про це він розповів в інтерв'ю "24 каналу".

Боєць наголосив, що людей на війні треба міняти, треба давати їм час відпочити. Адже протягом тривалого часу на передовій військові втрачають пильність.

"Чим довше ми на війні, тим більше у нас необов'язкових втрат. Втрачається пильність через емоційну та фізичну втому. Люди починають нехтувати безпекою. Вони настільки звикають до того, що можуть померти в будь-яку секунду, що вже перестають берегти своє життя. Які б ми не були патріотичні та підготовлені, нас треба міняти й давати можливість відпочити", – сказав Вишебаба.

Павло розповів, що його бригада перебуває на передовій вже 12-й місяць.

"Тому чоловіки не можуть нехтувати мобілізацією. Не можна забувати, що ми щодня втрачаємо людей – є поранені та загиблі. Цей резерв треба поповнювати", – зазначив військовий.

За його словами, наприклад, в 68-й бригаді не вистачає людей.

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"Те, що людям не подобається, що військкомати за кимось бігають та видають повістки, а як ви хотіли? Черг до військкоматів вже нема, а нам потрібні люди. Якщо наш воїн зазнав поранення і поїхав на лікування, то його роботу робить інший. У мене в підрозділі зараз 5 бійців працюють за десятьох, довго так продовжуватися не може. Я розумію, що кинути мирне життя і піти у військо – складне рішення. Але як інакше? Тільки донатами не переможеш, нам потрібні люди", – підсмував Павло Вишебаба.

Раніше повідомлялося, що мобілізований з Тернополя, якому повістку вручили просто на вулиці, загинув на Донеччині через місяць після призову. За словами рідних загиблого, чоловіка кинули на передову без підготовки. Він пробув на фронті 5 днів і загинув.

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