Черги до 80 годин: на польському кордоні ретельно перевіряють вантажівки до Білорусі

Черги до 80 годин: на польському кордоні ретельно перевіряють вантажівки до Білорусі

Прикордонники перевіряють вантажівки на предмет вивезення товарів подвійного призначення.

У Польщі прикордонники ретельно перевіряють вантажівки, які виїжджають до Білорусі, щоб уникнути вивезення товарів подвійного призначення.

Про це повідомляє агентство PAP.

Таке рішення ухвалили міністри фінансів і внутрішніх справ Польщі. Через додаткові перевірки черги на кордоні становлять до 80 годин.

"Всі наші прикордонні служби, прикордонники і митники, дуже ретельно перевіряють кожен транспортний засіб. Ми повинні переконатися, що не перевозять вони товари подвійного застосування. Кожна вантажівка, яка в’їжджає на пункт пропуску, піддається дуже ретельному контролю" - заявив заступник глави МВС Польщі Мачей Вонсік.

Він також підкреслив, що в умовах війни треба досконало перевірити, що жоден товар, який Росія може використати для ведення війни, не перевозиться.

Нагадаємо, Макрон відреагував на звірства військових РФ у Бучі – він виступив за посилення санкцій проти РФ і обмеження імпорту російської нафти і вугілля.

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