Черги до 80 годин: на польському кордоні ретельно перевіряють вантажівки до Білорусі

Прикордонники перевіряють вантажівки на предмет вивезення товарів подвійного призначення.
У Польщі прикордонники ретельно перевіряють вантажівки, які виїжджають до Білорусі, щоб уникнути вивезення товарів подвійного призначення.
Про це повідомляє агентство PAP.
Таке рішення ухвалили міністри фінансів і внутрішніх справ Польщі. Через додаткові перевірки черги на кордоні становлять до 80 годин.
"Всі наші прикордонні служби, прикордонники і митники, дуже ретельно перевіряють кожен транспортний засіб. Ми повинні переконатися, що не перевозять вони товари подвійного застосування. Кожна вантажівка, яка в’їжджає на пункт пропуску, піддається дуже ретельному контролю" - заявив заступник глави МВС Польщі Мачей Вонсік.
Він також підкреслив, що в умовах війни треба досконало перевірити, що жоден товар, який Росія може використати для ведення війни, не перевозиться.
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