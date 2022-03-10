Черги на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на пунктах пропуску

Черги на українських кордонах: у ДПСУ розповіли про ситуацію на пунктах пропуску

На кордоні з Молдовою черг немає.

На кордонах України досі не припиняються черги громадян, які хочуть виїхати з країни через вторгнення Російської Федерації.

У Державній прикордонній службі України розповіли про черги на КПП станом на ранок 10 березня.

Зазначається, що КПП із сусідніми країнами не перевантажені. Втім, невелиі черги з автобусів спостерігаються на польському напрямку у "Рава-Руській", "Грушеві", "Краківці" та "Шегині".

Черги перед пунктами пропуску на виїзд з України:

Республіка Польща:

"Ягодин" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Устилуг" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Угринів" - 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Рава-Руська" - 0 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів;

"Грушів" - 0 л/а, 44 автобусів, 0 пішоходів;

"Краківець" - 0 л/а, 20 автобусів, 0 пішоходів

"Шегині" - 0 л/а, 7 автобусів, 0 пішоходів;

"Смільниця" - 0 л/а, 12 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 70 л/а, 0 пішоходів;

"Ужгород" - 230 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів.

"Малі Селменці" - 0 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" - 0 л/а, 22 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Косино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Лужанка" - 20 л/а, 0 пішоходів;

"Вилок" - 20 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

"Дякове" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 50 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

черг немає.

ТСН.ua

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