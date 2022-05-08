Чергова атака армії РФ по Одесі: дві ракети влучили в об'єкт в житловому районі, виникла пожежа (фото)

Чергова атака армії РФ по Одесі: дві ракети влучили в об'єкт в житловому районі, виникла пожежа (фото)

Російська Федерація продовжує ракетні обстріли Одеси. Під час повітряної тривоги 8 травня РФ випустила по містук три ракети.

Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", о 16:20 Росія випустила з літаків з боку Чорного моря 3 ракети, які були спрямовані на Одесу. Одну збито ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйнувавши зони відпочинку. На щастя, постраждалих немає.

Про це інформує пресслужба ОК "Південь".

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Наголошують, що пожежу, яка виниклу на місці влучання, площею 15 кв. м ліквідовано силами 4 спеціальних машин та 15 рятувальників. Наразі триває розбір завалів на площі 300 кв м, працює слідчо-оперативна група нацполіції з фіксації злочину проти України.

Речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що прогнози щодо високої ймовірності завдання ракетних ударів РФ по місту та області підтверджується, тому просить не ігнорувати повітряні тривоги.

"Ворог намагається тиснути на нас своїми ракетами психологічно, закидуючи інформаційними фейками. Дякую нашим силам ППО за те, що вони ефективно працюють та знищують ворожі ракети", - прокоментував очільник області ворожі удари.

Також Братчук нагадав жителям Одеси та області, що о 22.00 8 травня розпочинається подовжена комендантська година. Запровадження комендантської години накладає низку обмежень на роботу транспорту, підприємств та організацій, ринків та правила вигулу собак.

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