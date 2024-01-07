Чергова ціль для ЗСУ: РФ перекинула до Севастополя свій найновіший десантний корабель – подробиці, фото

Окупаційна армія Росії днями перекинула з Новоросійська до Севастополя у Криму свій найновіший великий десантний корабель "Іван Грен".

Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" та OSINT MT Anderson.

На знімку з супутника Sentinel 2 за 6 січня біля пірсу в Севастопольській бухті відмічено, з великою ймовірністю, великий десантний корабель (ВДК) проєкту 11711 типу "Іван Грен".

Великий десантний корабель "Іван Грен"у Севастополі / Фото: OSINT MT Anderson

Як пише моніторингова група, наприкінці січня 2022 року, перед початком повномасштабного військового вторгнення Росії, ВДК "Петро Моргунов", що відноситься до зазначеного проєкту, був перекинутий у Чорне море нібито для участі у навчаннях. Цей корабель майже постійно перебував у бухті Новоросійська.

"Петро Моргунов" є другим кораблем серії, введений в експлуатацію 23 грудня 2020 року. Має повну водотоннажність 6600 тонн і можливість транспортування посиленого батальйону морської піхоти з технікою і висадки його на понтонах, що перевозяться з собою. На ВДК розміщено авіаційну групу – 2 вертольоти Ка-29 та БПЛА "Орлан-10" у палубному ангарі", - йдеться у повідомленні.

Також, згідно з супутниковими знімками, у Севастополі біля входу в бухту продовжує перебувати малий ракетний корабель "Циклон" із встановленим на кормі ЗПРК "Панцир-МЕ".

Нагадаємо, Ігнат розповів подробиці атаки на аеродром "Саки" у Криму.

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