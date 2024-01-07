Чергова ціль для ЗСУ: РФ перекинула до Севастополя свій найновіший десантний корабель – подробиці, фото

Окупанти перекинули корабель з Новоросійська до Криму.
Окупаційна армія Росії днями перекинула з Новоросійська до Севастополя у Криму свій найновіший великий десантний корабель "Іван Грен".
Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" та OSINT MT Anderson.
На знімку з супутника Sentinel 2 за 6 січня біля пірсу в Севастопольській бухті відмічено, з великою ймовірністю, великий десантний корабель (ВДК) проєкту 11711 типу "Іван Грен".
Як пише моніторингова група, наприкінці січня 2022 року, перед початком повномасштабного військового вторгнення Росії, ВДК "Петро Моргунов", що відноситься до зазначеного проєкту, був перекинутий у Чорне море нібито для участі у навчаннях. Цей корабель майже постійно перебував у бухті Новоросійська.
"Петро Моргунов" є другим кораблем серії, введений в експлуатацію 23 грудня 2020 року. Має повну водотоннажність 6600 тонн і можливість транспортування посиленого батальйону морської піхоти з технікою і висадки його на понтонах, що перевозяться з собою. На ВДК розміщено авіаційну групу – 2 вертольоти Ка-29 та БПЛА "Орлан-10" у палубному ангарі", - йдеться у повідомленні.
Також, згідно з супутниковими знімками, у Севастополі біля входу в бухту продовжує перебувати малий ракетний корабель "Циклон" із встановленим на кормі ЗПРК "Панцир-МЕ".
Нагадаємо, Ігнат розповів подробиці атаки на аеродром "Саки" у Криму.
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