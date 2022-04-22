"Чергова дезінформація із заїждженої методички": у Держдепі відреагували на заяву Путіна про "перемогу" у Маріуполі

"Чергова дезінформація із заїждженої методички": у Держдепі відреагували на заяву Путіна про "перемогу" у Маріуполі

Українські сили все ще утримують позиції в Маріуполі, незважаючи на заяви Кремля.

У США назвали заяву президент РФ Володимира Путіна про звільнення Маріуполя “черговою дезінформацією із заїждженої методички”.

Про це заявив під час брифінгу офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, пише Голос Америки.

З його слів, метою цих заяв було відвернення уваги від недостатньої ефективності російських збройних сил та її нездатності досягти своїх початкових цілей в Україні.

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“Ми розуміємо, що українські сили продовжують утримувати свої позиції, і є всі підстави вважати, що шоу президента Путіна та його міністра оборони для ЗМІ, те, що ми бачили в останні години, є ще більшою дезінформацією з їхньої заїждженої методички”, — сказав Прайс.

Напередодні російський президент оголосив про звільнення українського портового міста на Азовському морі. Путін зазначив, що він наказав російським військам заблокувати всі виходи з металургійного комбінату "Азовсталь", “щоб муха не пролетіла”.

Президент США Джо Байден назвав нинішні події "критичним моментом" у конфлікті. Він пообіцяв відправити в Україну десятки гаубиць, 144 тисяч одиниць боєприпасів та тактичні безпілотники. Байден також оголосив про плани заборонити афілійованим з Росією торговим судам заходити до портів і прибережних вод США, що доповнить новий раунд західних санкцій щодо Москви.

Нагадаємо, окупанти бомбардують "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські військові та цивільні мешканці. Російські окупанти завдали ударів по території підприємства надважкими авіабомбами. Наразі завод розбомблений та практично повністю знищений.

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