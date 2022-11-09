"Чергова димова завіса": речник МЗС України пояснив, як Росія маніпулює мирними переговорами

Заява МЗС Росії про готовність до переговорів з Україною - чергова димова завіса.

Російські високопосадовці та оточення Путіна кажуть про готовність до переговорів з Україною. Однак в той же час обстрілюють мирні міста нашої держави.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, в ЗМІ стала з’являтися інформація про те, що РФ начебто готова до переговорів. Але водночас в оточенні Путіна заявляють, що “готові до переговорів з урахуванням тих реалій, які складаються на поточний момент”.

“Заява МЗС Росії - чергова димова завіса. Російські посадовці починають згадувати про перемовини кожного разу, коли російські війська зазнають поразки на полі бою. У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, аби перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, вирішити питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії. Ми це вже проходили в 2014-2015 роках”, - наголосив Олег Ніколенко.

Також він наголосив, що ті, хто дійсно зацікавлені в мирних переговорах, не знищують міста й села, не вбивають цивільних громадян, не руйнують енергетичну інфраструктуру, не знущаються з мешканців тимчасово окупованих територій, не перешкоджають постачанню продовольства.

Нагадаємо, що просуванням так званих "мирних ініціатив" Росія намагається досягнути перемир’я на фронті, аби сформувати армію і почати новий наступ на Україну.

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