Чергова хвиля "мобілізації": на виїзді з Донецька окупанти знімали з автобусів чоловіків

Загарбники на окупованих територіях продовжують "полювати" на місцевих чоловіків.

В окупованому Донецьку, скоріш за все, розпочалася чергова хвиля незаконної мобілізації чоловіків до лав окупантів.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Як повідомляють наші джерела, на виїзді з Донецька на Маріупольській розвилці сьогодні окупанти зупиняли всі автобуси в бік Волновахи та Маріуполя", – зазначив він.

За словами Андрющенка, усіх чоловіків без реєстрації в Маріуполі (Волнавахи та районах) загарбники повертали назад в місто. Деяких чоловіків одразу вантажили в автобус з військовими в формі так званої "ДНР".

Нагадаємо, що в окупованій Горлівці "військкомати" отримали наказ зібрати 6 тисяч мобілізованих.

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