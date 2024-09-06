Чергова страта українських полонених: в Україні відреагували на воєнний злочин Росії

Росіяни розстріляли трьох українських бійців, які задалися в полон під Покровськом.

CNN оприлюднило кадри чергового воєнного злочину росіян – страти трьох українських бійців, які здалися в полон окупантам під Покровськом. МЗС України закликало світову спільноту рішуче засудити систематичні вбивства й катування українських полонених.

Про це написав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на своїй сторінці у соціальній мережі X.

"Ми вражені жахливими кадрами, отриманими CNN, на яких показано, як росіяни холоднокровно вбивають українських солдатів. Цей військовий злочин є частиною грубих порушень Росією міжнародного гуманітарного права. Російське варварство – це ганьба людства", – наголосив Тихий.

Речник МЗС закликав всі держави та міжнародні організації рішуче засудити систематичні вбивства та тортури Росією українських військовополонених.

"Усі зусилля мають бути консолідовані для виконання положень "Формули миру", що вимагають повернення всіх незаконно затриманих осіб", – зазначив речник МЗС.

Відео, опубліковане CNN у п'ятницю, 6 вересня, було зняте камерою українського розвідувального дрона наприкінці серпня в зоні бойових дій на Покровському напрямку фронту.

"Інцидент, описаний українським чиновником, який попросив не розголошувати деякі подробиці з метою захисту назви підрозділу, є частиною серії явних страт, кількість яких цього року, ймовірно, зросла", – зазначило видання.

Джерела в українській військовій розвідці передали CNN список із 15 випадків за останні 10 місяців, більшість з яких підтверджується відео, у яких українські військові, що здалися в полон, були вбиті росіянами на лінії фронту.

За даними генерального прокурора України, його відомство розслідує 28 подібних випадків від початку повномасштабної війни, під час яких росіяни вбили 62 українських військовополонених.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора розслідує розстріл українських полонених російськими окупантами поблизу Роботиного Запорізької області. За інформацією слідства, злочин було скоєно у червні 2024 року.

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