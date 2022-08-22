"Чергова візитка Яроша": у полку "Азов" прокоментували "розслідування" ФСБ вбивства Дугіної

У полку "Азов" повідомили, що жінка, яка нібито причетна до вбивства Дар'ї Дугіної, не має нічого спільного з ними.

А так зване обвинувачення проти "Азову" є нічим не іншим, як черговою "візиткою Яроша".

Про це йдеться у заяві "Азову".

"Жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікували фсб у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна – не має жодного відношення до полку "Азов" та ніколи не належала до нашого підрозділу", - йдеться у повідомленні.

Там також наголосили, що "розслідування" ФСБ - абсурдне та є "черговою візиткою Яроша".

"Так званий документ, яким спецслужби росії намагаються довести причетність "Азову" до підриву авто Дарини Дугіної, насправді є не більш ніж черговою "візитівкою Яроша". А сам теракт – це підготовка до "трибуналу" над азовцями. Адже таким чином росія підігріває суспільну думку своїх громадян щодо "необхідності" такого судилища. Ми категорично засуджуємо це незаконне судилище над українськими військовими та закликаємо усіх, в чиїх силах це зупинити, зробити все можливе, щоб так званого "трибуналу" не відбулося", - наголосили у заяві.

Нагадаємо, Дугіна загинула 20 серпня після того, як її авто вибухнуло. З'ясувалось, що воно було заміновано значною кількістю вибухівки. За традицією, ФСБ заявила, що до цієї гучної справи причетні українські спецслужби, а виконавицею нібито стала 43-річна українка, яка приїхала в Росію зі своєю донькою та з липня відстежувала Дугіну. За даними пропагандистів, українка разом з донькою після вбивства, начебто виїхала в Естонію.

Читайте також: