Чергові жести "доброї волі": Резніков назвав напрямки, де росіяни можуть відступити

За 500 днів, від моменту повномасштабного вторгнення Росії до України, окупаційні війська навчились тікати з поля бою і найближчим часом можуть бути нові відступи на фронті з боку РФ.

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Вони звикають до розуміння, що вони вже не друга армія світу. Мета "спеціальної воєнної операції" не вдалася, Київ за три дні не впав, Україна за три тижні не впала. І навпаки - вони навчились накивати п’ятами. Ми з вами бачили так звані "акти доброї волі" на острові Зміїному, в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях, на правому березі Херсонської області. Я маю надію, що найближчим часом ми побачимо чергові "жести доброї волі" на сході та на півдні України. Росія вже використала всі засоби повномасштабної конвенційної війни. Це і флот, і авіація, і сухопутний компонент. Ворог навіть вдався до тактики масованих ракетних обстрілів цивільного населення, намагаючись знищити критичну інфраструктуру і занурити Україну в блекаут, але це окупантам не вдалося", - сказав міністр.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк заявила, що на окупованій частині Херсонщини почастішали випадки мародерства і захоплення у полон цивільних за викуп окупантами, що може свідчити про підготовку до так званого "жесту доброї волі".

6 травня так званий "губернатор" Запорізької області оголосив примусову евакуацію із 18 населених пунктів. Український мер Мелітополя Іван Федров розповів, що росіяни вивозять військових та награбоване. Він додав, що наразі людей вивозять на територію Бердянська та Кирилівки, де є велика кількість баз відпочинку та готелів.

Пізніше Федоров повідомив, що російські окупанти почали масово тікати із Запорізької та Херсонської областей до Криму, через що на Кримському мосту фіксуються величезні черги із авто. Із собою вони везуть награбоване в Україні майно.

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