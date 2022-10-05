Чергові злочини росіян: на Харківщині виявили муміфіковані тіла двох чоловіків у зруйнованому будинку

Правоохоронці продовжують фіксувати злочини російських військових на у Харківській області.
Поліцейські виявили муміфіковані тіла двох чоловіків у підвальному приміщенні зруйнованого будинку у селі Кам'янка Ізюмського району Харківщини.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
"Співробітники Ізюмського районного управління поліції здійснили огляд місця події. Виявлені останки направлені для проведення судово-медичної експертизи. Спеціалісти встановлять причину смерті людей", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Статтею передбачено покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, правоохоронці зібрали покази людей, які врятувалися від обстрілу автоколони на Харківщині.
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