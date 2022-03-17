Черговий абсурдний фейк: Росія звинуватила Україну у зараженні жителів окупованого Донбасу туберкульозом

Росіяни вирішили, що в одній з біолабораторій в Україні стався витік.

Росія звинуватила Україну в біологічній атаці. У Міноборони Росії заявили про "американські біолабораторії в Україні" з яких 4 роки тому стався витік, через який загинуло 70 людей в окупованій РФ частині Донбасу.

Про це повідомляють російські "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ.

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Так, російське військове відомство повідомило, що в "херсонській біолабораторії" екстрено знищили документи, а причиною нібито може бути "приховування відомостей про спалах дирофіляріозу, що виник у 2018 у Херсоні, – хвороби, яка передається комарами".

У відомстві додали, що у квітні 2018 року представники Пентагону відвідали місцеві заклади охорони здоров'я, де "ознайомилися з результатами епідеміологічного розслідування та скопіювали медичну документацію".

Також Міноборони РФ "звернуло увагу" на різке зростання у "ДНР" та "ЛНР" у 2018 році числа заражень туберкульозом, під час яких нібито загинуло 70 людей.

Росіяни вирішили, що це – або зараження, або витік з однієї з біолабораторій в Україні.

Вони також заявили, що "проєкт у Грузії та в Україні щодо патогенів кажанів під керівництвом США" розпочався у жовтні 2019 року.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко звернувся до ВООЗ як партнерів, які досконально знають систему біобезпеки та епідемічного нагляду в Україні, виступити з офіційною заявою про відсутність розробок біологічної зброї в Україні і неприпустимість пропаганди РФ, яка поширює чергові безглузді фейки про начебто "біологічну і хімічну зброю та нібито сліди її розробки в Україні".

Кремль поширює новий фейк про наявність в Україні хіміко-біологічної зброї