"Черговий акт тероризму": Труханов показав наслідки нічного удару РФ по Одесі

Росія вночі проти 10 листопада завдала чергового удару по Одесі. За попередніми даними, минулося без загиблих, але є постраждалі.

Про це повідомив міський очільник Геннадій Труханов

Пораненим надається медична допомога.

Фото: Facebook/Геннадій Труханов

"Черговий акт тероризму з боку росіян. Знову житлові будинки, мирні люди. В одному зі зруйнованих будинків ми виявили загиблого собаку. Ось із ким вони воюють", - зазначив Труханов.

Фото: Facebook/Геннадій Труханов

За його даними, на місці наразі працюють оперативні служби. Вранці розгорнуть міський штаб, куди люди, чиї домівки постраждали внаслідок атаки, зможуть звертатись за допомогою.

Фото: Facebook/Геннадій Труханов

Нагадаємо, у ніч проти 9 листопада епіцентром повітряного удару ворога стала Одеська область. Як стало відомо, одна людина загинула, 13 поранено, з них - двоє дітей.

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