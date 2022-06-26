Черговий акт ядерного тероризму: ракета окупантів пролітала критично низько над Південноукраїнською АЕС (відео)

Черговий акт ядерного тероризму: ракета окупантів пролітала критично низько над Південноукраїнською АЕС (відео)

Росія 26 червня вкотре завдала ракетного удару по Україні.

Приблизно о 6:00 ранку під час масштабної повітряної тривоги крилату ракету окупантів помітили низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. Запущена росіянами ракета летіла критично низько над АЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Ракета окупантів летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де від ранку лунали вибухи.

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"Вкотре звертаємо увагу міжнародного співтовариства на факти бездумних дій Росії. Вона продовжує ставити під загрозу безпеку не лише України, а й усієї Європи", – сказано в повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що будь-яке пошкодження енергоблок матиме серйозні наслідки і може загрожувати світові страшною ядерною катастрофою.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли ракетами українську столицю. Одна з них поцілила у 9-повірхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

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