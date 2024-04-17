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Черговий "аналоговнєт": російський "цар-танк" знову засвітився на фронті (відео)

Черговий "аналоговнєт": російський "цар-танк" знову засвітився на фронті (відео)

Російський "цар-танк"

Російський "цар-танк" знову засвітився біля Красногорівки.

Після нещодавньої невдалої атаки російської бронетехніки на Красногорівку 8 квітня, на фронті знову помітили "модернізований" танк окупантів, більше схожий на амбар чи сарай.

Відео опублікував український Telegram-канал "Говорять снайпер".

На кадрах видно, як загарбники чудернацько спробували захистити один зі своїх танків від ударів українських дронів. Зауважимо, що це вже третя зафіксована поява танка-сараю на фронті.

Російський "цар-танк" знову засвітився на фронті

Російський "цар-танк" знову засвітився на фронті

"Російський "цар-танк" знову засвітився біля Красногорівки Донецької області. Дивовижна еволюція поруч: спочатку танки були коробкою на гусеницях, потім стали важкими маневреними машинами, а тепер знову стають коробками, які вже оснащені системами радіоелектронної боротьби. Живучість танків, максимальна захищеність від FPV-дронів – тепер пріоритетне завдання", – прокоментував український військовий журналіст Юрій Бутусов.

8 квітня схожий танк уже "засвітився" на фронті.

Раніше у Мережі показали відео, як ЗСУ ліквідували установку "Смерч-2" на базі вантажівки "Урал" росіян.

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