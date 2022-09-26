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Черговий цирк: окупанти видали масовку за персонал ЗАЕС, який нібито голосував на "референдумі"

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Черговий цирк: окупанти видали масовку за персонал ЗАЕС, який нібито голосував на "референдумі"

Фото: Дмитро Орлов

Біля Запорізької АЕС окупанти влаштували виставу з голосуванням на "референдумі".

Російські загарбники продовжують грати у "референдум" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Чергову "виставу" вони влаштували біля Запорізької АЕС, запросивши масовку, яка вдавала працівників ЗАЕС. 

Про це розповів мер Енергодара Дмитро Орлов. 

"Так, велика група чоловіків у цивільному дочекалась закінчення зміни на станції та змішалася з її персоналом, який виходив після зміни. Дорогою ряджені роздавали інтерв’ю проросійським пропагандистським ЗМІ та вигукували слова підтримки Росії та псевдореферендуму, після чого пішли до автобуса, в якому проводилося "голосування", і показово заповнили бюлетені", - зазначив він.

Пропагандисти знову були змушені робити "гарну" картинку для російських замовників, оскільки серед патріотично налаштованих працівників Запорізької атомної станції ніхто не підтримав "голосування".

Нагадаємо, у Бердянську окупанти дозволяють "голосувати на референдумі" без документів.

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