Черговий доказ для Гааги: 12-річна дівчинка завагітніла від російського окупанта, а священник закликав залишити дитину

Мати школярки дуже віруюча і не хоче, щоб донька робила аборт, але планує після народження залишити немовля у дитячому будинку.

У Мережі з'явилася чергова жахлива історія про злочини, які вчиняли в Україні російські окупанти: 12-річна дівчинка завагітніла від російського загарбника, а священник закликав залишити дитину.

Про це розповів військовий капелан Сергій Дмітрієв з позивним Падре.

"До нас звернулася 12-річна дівчинка. Вона вагітна від російського військовослужбовця. Її мати дуже віруюча і не хоче, щоб донька робила аборт, але хоче після народження залишити дитину в дитячому будинку. І там був священник московського патріархату, який наполегливо казав, що треба народжувати. І в мене одне запитання: чи буде цей священник, після того, як ця дитина народить дитину, чи буде він їй допомагати все життя? Купувати памперси, годувати… Чи він буде тільки поради роздавати?!", - каже капелан.

Нагадаємо, у Київській області у селі Здвижівка (Бучанський район) знайшли тіло ще одного цивільного, якого закатувала російська армія. Чоловіку зав’язали руки, вдягнули на голову чохол і стратили.

Раніше, станом на середину липня, було відомо про 419 вбитих на території Бучанської громади мирних мешканців.

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