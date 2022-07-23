Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Черговий фейк Кремля: тероборона з Волині спростували брехню Міноборони РФ

Дата публікації
Перегляди
13к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Черговий фейк Кремля: тероборона з Волині спростували брехню Міноборони РФ

Фото: скриншот з відео

Тероборонці спростували фейк Міноборони РФ про те, що бригада нібито "відмовилась" виконувати бойові завдання.

Командування 100 окремої бригади територіальної оборони Волині закликало довіряти тільки офіційній та не розповсюджувати неперевірену, фейкову інформацію. 

Так, представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що "нібито 100 бригада територіальної оборони Волині відмовилась їхати до зони бойових дій, через це її роззброїли та заарештували".  

"Особовий склад нашої бригади територіальної оборони Волині, як і раніше повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж кордону Республіки Білорусь за підтримки інших складових сил оборони нашого краю", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що представник Міноборони РФ з його фейком про Волинську бригаду "б’є усі рекорди кремлівської брехні та виставляє себе посміховиськом в очах не лише особового складу нашої бригади".

Нагадаємо, у Пентагоні прокоментували заяву Росії про знищені HIMARS.

Читайте також:

А Путін - несправжній! На чий бік стануть країни Сходу? Андрій Бузаров у ТСН

А Путін - несправжній! На чий бік стануть країни Сходу? Андрій Бузаров у ТСН
Наступна публікація