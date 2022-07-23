Черговий фейк Кремля: тероборона з Волині спростували брехню Міноборони РФ

Командування 100 окремої бригади територіальної оборони Волині закликало довіряти тільки офіційній та не розповсюджувати неперевірену, фейкову інформацію.

Так, представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що "нібито 100 бригада територіальної оборони Волині відмовилась їхати до зони бойових дій, через це її роззброїли та заарештували".

"Особовий склад нашої бригади територіальної оборони Волині, як і раніше повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності вздовж кордону Республіки Білорусь за підтримки інших складових сил оборони нашого краю", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що представник Міноборони РФ з його фейком про Волинську бригаду "б’є усі рекорди кремлівської брехні та виставляє себе посміховиськом в очах не лише особового складу нашої бригади".

Нагадаємо, у Пентагоні прокоментували заяву Росії про знищені HIMARS.

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