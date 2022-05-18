Черговий фейк РФ: Захарова заявляє, що на Одеській кіностудії розташована база “українських націоналістів”

Російські окупанти закидають Одесу фейками. На цей раз речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що на Одеській кіностудії розташована база “українських націоналістів”.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, на Одеській кіностудії є автомобіль, який схожий на військових. Однак його раніше використовували для зйомок фільмів про Другу світову війну.

“Хочу зазначити, що більше на студії немає нічого військового. А тим більше, баз “найманців”. Ми розуміємо, що ці фекомети намагаються нас залякати. Я прошу всіх: дотримуйтесь інформаційної гігієни, не реагуйте на ворога”, - наголосив Сергій Братчук.

Окремо він додав, що місцевим мешканцям не треба нехтувати повітряними тривогами, оскільки окупанти зараз використовують застарілі ракети, які є не точними і можуть вражати будь які цілі.

Нагадаємо, що мешканців Одещини попередили про високу ймовірність ракетних ударів окупантів.

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