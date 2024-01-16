Черговий фейк Росії: прокремлівські медіа поширюють відео з вбивством працівника ТЦК

До поліції не надходило жодних повідомлень щодо вбивства або поранення працівника ТЦК.

В російських медіа поширюють відео, на якому видно, як в Україні невідомий чоловік вистрілив в працівника ТЦК. І сталося це начебто під час вручення повістки. Проте це відео - черговий російський фейк.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції України.

Як стало відомо, в російських медіа поширюється відео тривалістю у дві секунди. На ньому невідомий чоловік стріляє в працівника ТЦК.Водночас в описі до відео зазначалося, що саме Нацполіція начебто опублікувала такий контент.

“Інформуємо, що у ході попередньої перевірки із залученням співробітників підрозділу кримінального аналізу встановлено, що вказане відео містить ознаки підробки: на опублікованому фрагменті відеозапису не відображено характерних ознак, притаманних пострілу з вогнепальної зброї; написи на жилеті зображуваної особи нерозбірливі, імовірно, написані іноземними літерами, а працівники ТЦК СП при виконанні службових обов'язків ходять в камуфльованому одязі та без світловідбивних жилетів; “водяний знак” на відео – підробка під вотермарку НПУ, та не відповідає тій, якою маркується офіційне відео”, - розповіли в Нацполіції.

Там також додали, що до поліції не надходило жодних повідомлень щодо вбивства або поранення працівника ТЦК.

“Ворог продовжує дискредитаційну кампанію, направлену на розпалювання ворожнечі в українському суспільстві шляхом розповсюдження дезінформації. Закликаємо не поширювати інформацію російських медіа та довіряти лише офіційним джерелам”, - наголосили в Нацполіції.

Нагадаємо, що українські військові феєрично знищили дві російські БМ-27 “Ураган”.

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