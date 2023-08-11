"Черговий крок наступу": експерт оцінив появу ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Українські війська роблять кроки, щоб нарощувати плацдарми на лівому березі і, можливо, спробують реалізовувати глибшу перспективу наступальних дій на цьому напрямку.

Поява ЗСУ на лівобережжі Херсонщини є черговим кроком наступу. Раніше наступ там був неможливим через підрив ворогом Каховської ГЕС, однак тепер ґрунт підсох і Сили оборони України оцінили ситуацію як сприятливу.

Таку думку генерал-лейтенант у відставці, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко висловив у інтерв’ю виданню Obozrevatel.

Романенко прокоментував інформацію від американського Інституту вивчення війни про те, що українські війська, ймовірно, здійснили рейд на лівобережжя Дніпра на Херсонщині.

"Я гадаю, що це має місце. Фактично це черговий крок наступу. Херсонський напрямок для нас був перспективним щодо вирішення цих завдань, і саме тому, що він був для нас дуже важливим, ворог підірвав греблю Каховської ГЕС. Тому якийсь час наступ на цій ділянці фронту був неможливим", – пояснив генерал-лейтенант.

Він зауважив, що на сьогодні природні умови змінилися, адже у серпні ґрунт там підсох і це сприяє вирішенню питань наступального характеру.

"З точки зору оперативної, якщо не сказати стратегічної, цей напрямок теж цікавий", – додав Романенко.

"Але це не новий елемент наступу, а продовження. Бо за інформацією, яка почала подаватись, у напрямку від Антонівського мосту на Олешки є лівобережний плацдарм ЗСУ. Пізніше почала з'являтись інформація щодо того, що наші з'являються на островах. Західні джерела стверджують, що наші з'явилися й у Голій Пристані", – розповів ексзаступник голови Генштабу.

На його думку, це явні ознаки того, що українські військові оцінили ситуацію як сприятливу і роблять чергові кроки, щоб нарощувати плацдарми на лівому березі. Можливо, ЗСУ спробують реалізовувати глибшу перспективу дій наступального характеру на цьому напрямку.

Нагадаємо, раніше майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман підтвердив інформацію від американських аналітиків про те, що українські війська змогли форсувати річку Дніпро і перейти на лівий берег на Херсонщині. За його словами, Сили оборони навіть узяли там у полон російських окупантів. Гетьман також сказав: "Подивимося, чи можна там створити плацдарм для того, щоб з цього плацдарму робити подальші наступальні дії".

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