Черговий обмін полоненими: додому повернулися 100 українських захисників і захисниць (фото, відео)

Сьогодні, 10 квітня, відбувся черговий великий обмін полоненими.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Додому повернулося 100 наших захисників - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.

Серед них є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання.

"Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу. Це був непростий обмін. Наші - вдома. І ми повернемо всіх. Бо люди - головна цінність України", - зазначив Єрмак.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що додому повертаються 80 захисників та 20 захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу.

З полону визволили:

24 нацгвардійців,

22 прикордонники,

22 представники Військово-морських сил,

21 військовослужбовець ЗСУ,

11 тероборонців.

"Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС", - йдеться в повідомленні.

Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених захисників - 19 років.

Раніше повідомлялося, що Росія відмовилась обміняти військовослужбовців-мусульман з нагоди Рамадану.

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