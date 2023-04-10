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Черговий обмін полоненими: додому повернулися 100 українських захисників і захисниць (фото, відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Черговий обмін полоненими: додому повернулися 100 українських захисників і захисниць (фото, відео)

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Серед звільнених героїв є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля.

Сьогодні, 10 квітня, відбувся черговий великий обмін полоненими. 

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Додому повернулося 100 наших захисників - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. 

Серед них є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання.

© Андрій Єрмак/Facebook
Фото: Андрій Єрмак/Facebook

"Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу. Це був непростий обмін. Наші - вдома. І ми повернемо всіх. Бо люди - головна цінність України", - зазначив Єрмак.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що додому повертаються 80 захисників та 20 захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу.

З полону визволили:

  • 24 нацгвардійців,
  • 22 прикордонники,
  • 22 представники Військово-морських сил,
  • 21 військовослужбовець ЗСУ,
  • 11 тероборонців.

"Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС", - йдеться в повідомленні.

Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених захисників - 19 років.

Раніше повідомлялося, що Росія відмовилась обміняти військовослужбовців-мусульман з нагоди Рамадану.

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Дата публікації
Перегляди
10к
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