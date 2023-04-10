Черговий обмін полоненими: додому повернулися 100 українських захисників і захисниць (фото, відео)

Серед звільнених героїв є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля.
Сьогодні, 10 квітня, відбувся черговий великий обмін полоненими.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Додому повернулося 100 наших захисників - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці.
Серед них є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання.
"Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу. Це був непростий обмін. Наші - вдома. І ми повернемо всіх. Бо люди - головна цінність України", - зазначив Єрмак.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що додому повертаються 80 захисників та 20 захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу.
З полону визволили:
- 24 нацгвардійців,
- 22 прикордонники,
- 22 представники Військово-морських сил,
- 21 військовослужбовець ЗСУ,
- 11 тероборонців.
"Визволені захисники та захисниці брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС", - йдеться в повідомленні.
Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань. Наймолодшому з визволених захисників - 19 років.
Раніше повідомлялося, що Росія відмовилась обміняти військовослужбовців-мусульман з нагоди Рамадану.
Читайте також:
- Російського льотчика, який бомбив Харків, звільнили від покарання: що з ним буде далі
- РФ свідомо затягує повернення цивільних заручників та поранених військових – Лубінець
- Український омбудсман показав "виховну бесіду" з полоненими окупантами перед обміном: відео