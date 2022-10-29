Черговий обмін полоненими: звільнено 52 людини - офіцерів, медиків, сержантів та солдатів (відео)

Серед звільнених - 12 бійців НГУ, включно з двома азовцями, 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.

Українські бійці повертаються додому. Проведено черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 52-х українців - офіцерів, медиків, сержантів та солдат.

Серед них - 12 бійців НГУ, включно з двома азовцями, 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.

Про це повідомив радник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Додому повертаються захисники "Азовсталі", оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на "Азовсталі" і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону, та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем "Москва", а ще моряка з острова Зміїний", - розповів радник ОП.

Єрмак додав, що вдома також будуть деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні.

"Ми не зупиняємося і продовжуємо виконувати завдання президента "повернути додому всіх українців". Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. В нас ще багато роботи, але маємо важливий результат - наші вдома. Повернемо всіх", - резюмував він.

Зазначається, що наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому - 56 років. Частина звільнених українців мають бойові поранення або хронічні хвороби.

Нагадаємо, звільнені з російської неволі українки, які в межах обміну 17 жовтня повернулися на Батьківщину, розповіли про полон. За їхніми словами, їх регулярно піддавали пропаганді та брехні. Наприклад, росіяни розповідали полоненим українкам, що мовляв "вони не потрібні державі" і буцімто "ніхто не збирається їх звільняти".

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