"Черговий прорив провалився": нацгвардійці показали, як зупинили ворога на Донеччині (відео)

Воїни Національної гвардії України зупинили прорив росіян у районі Великої Новосілки у Донецькій області.

Відповідне відео оприлюднили на Facebook-сторінці Нацгвардії України.

Зазначається, що під час розвідувальних дій бійці спецпідрозділу "Омега" Нацгвардії України помітили, що ворог готується проводити наступальні та штурмові дії. Зокрема, до напрямку, який тримають Сили оборони України, рухалась техніка та окупанти. Координати були передані бійцям Збройних сил України, які спільно з нацгвардійцями відкрили вогонь по ворогу.

На іншому напрямку, де ворог намагався здійснити прорив, спецпризначенці самостійно знищили танк, БМП та кілька десятків живої сили противника.

"Ворог намагається просуватись під прикриттям важкої артилерії, що надзвичайно ускладнює ситуацію. Не допустити прорив ворога на цьому напрямку першочергове завдання нацгвардійців та інших підрозділів Сил оборони, адже це унеможливить їх подальший наступ у напрямку Запоріжжя та Дніпра", - розповіли нацгвардійці.

Втрати окупантів у війні проти України

За даними Генштабу, станом на 17 грудня загальні втрати Росії у війні проти України становлять близько 97 690 солдат. Протягом минулої доби підрозділи Збройнихi сили України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів на Донеччині та Луганщині.

Через значні втрати на полі бою окупанти збираються переформатувати всі лікарні Луганської області для обслуговування своїх поранених військових.

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