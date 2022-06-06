Черговий російський фейк: окупанти розсилають українцям SMS про "відключення" зв’язку на Запоріжжі

Держспецзв’язку не збирається обмежувати мобільний зв'язок та інтернет на окупованих територіях.

На номери українців розсилають фейкове повідомлення, що нібито РНБО ухвалила рішення про припинення надання послуг українськими операторами у Запорізькій області. Проте насправді Україна не відключає своїх громадян від зв’язку.

Про це повідомляє Держспецзв’язку.

"Ця інформація не відповідає дійсності та є черговою інформаційно-психологічною операцією Росії. Жодних подібних розпоряджень РНБО не давала і не могла дати", – йдеться в повідомленні.

Держспецзв’язку наголошує, що під початку війни українська влада вирішила в жодному разі не обмежувати можливості отримання послуг мобільного зв’язку та Інтернету для наших громадян, незалежно від того, живуть вони на окупованих територіях чи ні.

Натомість це російські окупанти відключили український зв’язок на Херсонщині й намагалися звинуватити у цьому українську владу.

Такими діями окупанти хочуть позбавити громадян можливості отримувати правдиву інформацію, залишивши єдиним можливим джерелом російську пропаганду, обірвати зв’язок із рідними, щоб збільшити панічні настрої та звинуватити українську владу в тому, що вона відмовилася від своїх громадян.

"Для нас усі регіони є частиною України, кожен мешканець тимчасово окупованих територій – такий самий наш земляк, як і всі інші. Закликаємо не вірити ворожій пропаганді", – наголошує Держспецзв’язку.

У разі відсутності мобільного зв’язку та Інтернету, можна отримувати достовірну офіційну інформацію на середніх хвилях радіо (частоти 1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів, а також на розкодованих супутникових каналах за такими параметрами:

супутник: Hotbird 13;

частота: 11 219 МГц;

поляризація: H (горизонтальна);

символьна швидкість: 29 900;

корекція помилок: FEC 3/5.

Також у разі підключення Інтернету на захоплених територіях до російських систем, які перебувають під повним контролем спецслужб РФ, Держспецзв’язку радить бути максимально обережними під час спілкування, а також використовувати VPN під час входу в мережу.

Нагадаємо, на Херсонщині 30 травня російські військові вимкнули мобільний зв'язок та Інтернет. Проте вже 3 червня у деяких громадах Херсонщини відновили мобільний зв’язок і інтернет українських мобільних операторів.