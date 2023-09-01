Черговий скандал з аптечками: Маляр розповіла про якість турнікетів, які закуповують для українських військових

Українські військові та волонтери нарікають, що в Україні неможливо визначити якість турнікетів. За останні два тижні було замінено 80 тисяч кровоспинних турнікетів, які входять до складу аптечних засобів. В Міноборони щодо цього зробили заяву.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Це були заявки бригад, яким командування Медичних сил замінювало по їхньому замовленню аптечки, які містили турнікети. Я нагадаю, що у світі сьогодні не існує стандартів, які б дозволяли визначити якість турнікету. І тому на сьогодні Міністерство охорони здоров’я працює саме на те, щоб цей стандарт створити. І коли він буде створений, тоді можна буде компетентно говорити про якість чи неякісність турнікетів. Я хочу нагадати, що Міністерство оборони не закуповує медичні засоби - їх закуповує командування Медичних сил. Зараз ситуація буде змінюватися і будуть передаватися всі закупівлі до агенції тилових закупівель Міністерства оборони, але поки що це ще не відбулося”, - розповіла Ганна Маляр.

За її словами, якщо говорити про командування Медичних сил і аптечки, то аптечки не закуповувалися, а надавалися як міжнародна технічна допомога.

“З усього величезного обсягу аптечок, які сьогодні знаходяться у майже мільйонній армії на руках, лише 46 тисяч були реально закуплені. Всі інші - це міжнародна допомога, яка надавалася нам західними партнерами і які комплектували ці аптечки відповідно до їхніх вимог і стандартів. Але разом із тим на передньому краї є, безумовно, і аптечки, які надані і волонтерами, і різними організаціями, різними фондами. Тому щойно буде створений стандарт, за яким можна буде визначити якість турнікетів, це буде зроблено”, - підкреслила Маляр.

Нагадаємо, що майор медичної служби 82-ї ОДШБр Антон Шевчук відмовився приймати китайські турнікети, які вважають неякісними, і у відповідь отримав від керівництва догану.

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