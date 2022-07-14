"Черговий терористичний акт": на Банковій відреагували на потужний ракетний удар росіян по Вінниці

Росіяни 14 липня скоїли черговий терористичний удар у мирному українському місті, обстрілявши ракетами цивільний об'єкт у Вінниці.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав ракетний удар росіян по Вінниці терористичним актом. Він наголосив на необхідності визнання РФ країною-спонсором тероризму.

Про це він повідомив у соцмережі.

"Вінниця. Черговий терористичний акт РФ. Вбивства цивільних людей на вулицях українських міст, ракетні удари по житлових будинках, розбомблений драмтеатр у Маріуполі, ТЦ у місті Кременчук… Росія має бути визнана країною-спонсором тероризму", - написав Єрмак.

Раніше стало відомо, що у Вінниці прогриміли кілька вибухів. Над містом піднімається густий дим.

Спочатку було відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед який маленька дитинка. Але станом на 11:21 стало відомо про 8 загиблих і 30 поранених.

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