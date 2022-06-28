Черговий удар ЗСУ по острову Зміїний: в ОК "Південь" розповіли деталі про результати військової операції

Удар по острову Зміїний. ЗСУ знищили три ворожі зенітно гарматно-ракетні комплекси "Панцир С1".

Також у окупантів на захопленому острові не працює радіолокаційна станція, через що росіяни не можуть підвезти туди озброєння та живу силу.

Про це 28 червня в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Зараз підбиваємо підсумки тієї ночі, коли проводилася військова операція. Минулої ночі було влучання по острову Зміїний знову. Наразі загальний підсумок цієї операції - три панцерники, зброї у Зміїного ми поцупили і радіолокаційна станція в них не працює. Тобто підходи до острова ускладнені і у зв'язку з цим не можуть рашисти підійти і надати допомогу, підвезти якесь озброєння або живу силу", - наголосила вона.

Водночас Гуменюк додала, що оскільки острів захоплений, окупований, підступу до нього немає і в нас. І тільки спеціальними засобами можемо збирати інформацію, зауважила речниця ОК "Південь".

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 125-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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