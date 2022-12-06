Черговий успішний обмін полоненими: у День ЗСУ додому повернулися 60 захисників

У сьогоднішньому "списку 60" є 34 захисників Маріуполя, зокрема 14 - з "Азовсталі".

Черговий успішний обмін полоненими став символічним.

У День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів Збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ - 58 чоловіків та двоє жінок. Серед героїв, які повернулися, - 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це - краща новина у день свята, бо герої мають бути живими. За це, у тому числі, воюють наші ЗСУ - триває битва за життя", - зазначив він.

На героїв вже чекають вдома рідні, які так довго уявляли собі цю мить щастя.

Керівник Офісу президента подякував Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими.

"А ми продовжуємо повертати оборонців Маріуполя - в сьогоднішньому "списку 60" їх 34, в тому числі 14 - з "Азовсталі". Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці. Працюємо далі. Системно і якісно досягаємо мети… Повернемо всіх", - підсумував Єрмак.

Нагадаємо, 1 грудня Росія і Україна провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 50 українських захисників. Серед них – захисники Маріуполя і в'язні Оленівки.

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