"Черговий воєнний злочин Росії": Зеленський прокоментував удар по Краматорську та викрив російську пропаганду

Ракетний удар по Краматорську має стати одним із звинувачень трибуналу, який обов’язково відбудеться, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська – черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності.

Про це голова держави сказав у відеозверненні 8 квітня.

"Російські війська сьогодні вранці завдали ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську. 38 людей загинули на місці. Протягом дня в лікарнях померли ще 12 людей. Ми втратили п’ятьох дітей. У лікарні залишаються ще десятки важкопоранених. Це черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності", – сказав Зеленський.

"Російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії. Агенція "РИА Новости" опублікувала новину, що удар в Краматорську завданий ще тоді, коли ракети були у повітрі. А напередодні інші російські пропагандисти поширювали погрози для усіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом", – розповів президент.

Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську, додав він.

"Як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним із звинувачень трибуналу, який обов’язково відбудеться. Усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб встановити щохвилинно, хто і що робив, хто і як, і які накази віддавав. Звідки ракета, хто її перевозив, від кого пролунала команда і як цей удар був погоджений. Відповідальність неминуча", – запевнив Зеленський.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 44-го дня війни

Нагадаємо, вранці 8 квітня російські війська завдали ракетного удару з "Точки-У" по залізничному вокзалу Краматорська. Саме в той час відбувалася евакуація цивільних.

За останніми даними станом на вечір, внаслідок удару загинули 52 людей, ще 109 зазнали поранень.

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