Черговий "жест доброї волі": в Росії цинічно прокоментували подовження "зернової угоди"

В країні-агресорці Росії прокоментували подовження “зернової угоди” терміном на 60 днів.

Рупор кремля Пєсков назвав подовження “зернової угоди” “жест доброї волі”.

Про це пишуть російськи засоби масової пропаганди.

Як зазначається, подовження угоди про відкритий “зерновий коридор” Пєсков називає “жестом доброї волі”. Також він начебто висловив сподівання, що частину угоди щодо російського експорту буде виконано.

Нагадаємо, що наміри Росії щодо продовження зернової угоди на 60 днів суперечить підписаному Туреччиною та ООН документу.

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