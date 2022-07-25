Черговий жест доброї волі: яку захоплену територію окупанти можуть залишити найближчим часом

Українські військові методично завдають ударів по Антонівському мосту, а загарбники не встигають його латати, що може спонукати їх до втечі.

Найближчим часом росіяни можуть здійснити "жест доброї волі" у Херсоні.

Українські військові методично завдають ударів по Антонівському мосту, а загарбники не встигають його латати, що може спонукати їх до втечі.

Про це в ефірі Апостроф TV заявив експерт з питань реформування правоохоронних органів, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

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"Херсон. В першу чергу, дійсно, я бачу Херсон, оскільки наші військові активно перетворюють цей Антонівський міст на... Знаєте, як дироколом аркуш паперу проколюють. І всі ці проколи дуже акуратні, симетричні, один за одним ідуть. Настане такий час, коли цим мостом можна буде користуватися лише на велосипеді або для пішого переходу", - пояснив експерт.

За словами Ступака, спроби росіян полагодити міст не допоможуть. Поки висихатиме бетон, українські бійці завдадуть нових ударів по мосту.

"Так, вони зараз його активно бетонують, заливають бетоном, намагаючись його відновити. Але, наскільки ми знаємо, період висихання бетону – більше 20 діб. Ми за цей час можемо ще більше дірок наробити, і росіяни просто не встигнуть його відремонтувати. Я бачу, що Херсон буде першим великим містом найближчим часом, який росіяни залишать "за жестом доброї волі". Я на це сподіваюся дуже", - резюмував Ступак.

Нагадаємо, у селищі Новоолексіївка Херсонської області третій день вантажать техніку, яка йде в бік Херсона. На думку військового спецкора Андрія Цаплієнка, загарбники поспішають перегнати її через мости, які ще не знищили ЗСУ.

Зазначимо, 25 липня депутат Херсонської облради та радник голови Обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив, що в Херсонській області вже настав переламний момент на фронті на користь ЗСУ. Радник голови ОВА певен, що до вересня ЗСУ обов'язково звільнять всю Херсонщину, а плани окупантів проваляться.

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